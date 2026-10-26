China presenta al primer robot guardaespaldas: crece preocupación por fuerza extrema

La empresa tecnológica china Unitree presentó su nuevo robot guardaespaldas H2-X, un humanoide capaz de enfrentar a agresores armados, intervenir en emergencias y realizar operaciones de rescate. A través de un video promocional difundido el 21 de octubre, la compañía mostró las sorprendentes habilidades de esta máquina, aunque una de sus maniobras ha generado preocupación por la seguridad de las personas que pretende proteger.

La compañía, con sede en Hangzhou, China, busca llevar sus robots humanoides más allá de las exhibiciones de artes marciales que los hicieron populares. Su nueva apuesta apunta al desarrollo de tecnología robótica para tareas de seguridad, vigilancia y asistencia en situaciones de riesgo, un sector en el que la inteligencia artificial y la automatización vienen ganando protagonismo.

Robot H2-X sorprende al enfrentar a un hombre armado

En las imágenes difundidas por Unitree, el H2-X aparece enfrentándose a un hombre que amenaza con un cuchillo a una mujer. Durante otras demostraciones, el robot levanta un automóvil para auxiliar a una persona atrapada, golpea la puerta de un vehículo e interviene para evitar un posible atropello. Estas escenas buscan demostrar su capacidad física y su potencial para actuar en circunstancias peligrosas.

Sin embargo, las impresionantes maniobras también han despertado interrogantes sobre su funcionamiento. Según Interesting Engineering, todavía no se conocen las especificaciones técnicas completas del H2-X ni se ha confirmado si sus movimientos fueron ejecutados de manera autónoma, mediante control remoto o a través de una programación previa. La empresa tampoco ha revelado su precio ni una fecha oficial de comercialización.

¿Protección o peligro? La maniobra que encendió las alarmas

Una de las escenas más llamativas muestra al robot chino intentando salvar a un niño de un atropello, representado por un maniquí colocado frente a un automóvil que avanza lentamente. Aunque el H2-X consigue apartarlo de la trayectoria del vehículo, lo hace con tanta fuerza que termina lanzándolo violentamente contra el pavimento. La demostración ha puesto sobre la mesa los posibles riesgos de utilizar robots de gran potencia física para proteger a seres humanos, especialmente cuando una intervención brusca podría provocar lesiones graves.