EE. UU. espera que Delcy Rodríguez deje la Presidencia de Venezuela en 2027

Estados Unidos impulsa una hoja de ruta que contempla cambios en las principales instituciones judiciales y electorales de Venezuela, con el objetivo de avanzar hacia nuevas elecciones. La propuesta de la Administración de Donald Trump prevé que Delcy Rodríguez declare vacante la Presidencia una vez concretadas estas reformas.

El plan incluye la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) antes de finalizar este año y la posterior conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Según un alto funcionario del Departamento de Estado estadounidense, estos cambios permitirían avanzar hacia la convocatoria de comicios.

Elecciones en un plazo de seis meses

De acuerdo con la legislación venezolana citada por el funcionario, la declaración de falta absoluta en la Presidencia activaría un plazo de seis meses para realizar nuevas elecciones. Los tiempos previstos coinciden parcialmente con la propuesta de Dinorah Figuera, dirigente opositora que participa en las conversaciones con el chavismo.

Washington afirmó que utilizará su influencia sobre las autoridades interinas para procurar que las negociaciones conduzcan a elecciones cuyos resultados sean reconocidos por los sectores participantes. La iniciativa se desarrolla en medio de cuestionamientos por la lentitud de la transición política tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.