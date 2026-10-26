¡Terror en Chile! Potente tornado destruye colegio y daña al menos 20 viviendas

El fenómeno meteorológico azotó las comunas de Requínoa y Rengo, en la región de O’Higgins, con vientos de hasta 218 kilómetros por hora.

Un tornado clasificado preliminarmente como EF-2 golpeó la tarde de este lunes las comunas de Requínoa y Rengo, en la región de O’Higgins, en la zona central de Chile. El fenómeno, registrado cerca de las 17:30 horas, presentó vientos estimados de entre 179 y 218 kilómetros por hora, que provocaron daños en viviendas, infraestructura educativa y servicios básicos. Ante la emergencia, las autoridades declararon Alerta Roja en la comuna afectada.

Entre los daños más importantes se reportó la destrucción del gimnasio del Colegio Tricahue, además del desprendimiento de techos, caída de árboles y afectaciones en al menos 20 viviendas. La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, indicó que las evaluaciones continuaban y que las cifras preliminares podían actualizarse. Hasta el momento, los organismos de emergencia no habían reportado personas lesionadas.

El tornado también ocasionó interrupciones en los servicios públicos y el transporte. La caída de postes dejó a miles de clientes sin suministro eléctrico, mientras que la empresa ferroviaria EFE suspendió temporalmente el servicio en el tramo comprendido entre San Fernando y Rancagua. Asimismo, se registraron cortes en algunas vías debido a la presencia de escombros. Equipos municipales, bomberos, Carabineros y representantes del Gobierno regional se desplazaron hasta Requínoa para coordinar las labores de atención y asistencia a los afectados.

INTENSAS LLUVIAS Y GRANIZADAS

Paralelamente, el mismo sistema frontal provocó intensas lluvias, granizadas, fuertes vientos y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana de Santiago, con reportes en comunas como Providencia, Las Condes, Huechuraba y Conchalí. Ante estas condiciones, las autoridades establecieron una Alerta Temprana Preventiva para la capital y recomendaron a la población evitar desplazamientos hacia las zonas afectadas, mantenerse alejada de áreas peligrosas y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.