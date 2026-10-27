Temblor hoy en el mundo: sismo de magnitud 5,8 se registró en Vanuatu

Un sismo de magnitud 5,8 se registró la madrugada de este martes 27 de octubre en Vanuatu, en el Pacífico Sur, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

De acuerdo con el USGS, el temblor ocurrió a las 3:55 a. m. (hora peruana). Su epicentro se ubicó a 196 kilómetros al noreste de la localidad de Port-Olry y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Aunque el movimiento telúrico fue de una magnitud considerable, las autoridades locales informaron que no se registraron víctimas mortales ni daños materiales de consideración. Por su parte, el Sistema de Alertas de Tsunami de Estados Unidos mantiene la vigilancia ante cualquier eventualidad que pudiera afectar el litoral.

¿QUÉ HACER ANTE UN SISMO EN PERÚ?

Ante este tipo de emergencias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma y alejarse de ventanas, repisas, estantes y otros objetos que puedan desprenderse o caer.

Asimismo, aconseja evacuar de manera ordenada hacia las zonas seguras previamente identificadas. En caso de no poder abandonar el inmueble, es importante ubicarse en una zona segura interna. También recomienda contar con una mochila de emergencia equipada con artículos de primera necesidad.