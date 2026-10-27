Trump ofrece recompensa de un millón de dólares por pruebas de fraude electoral en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la entrega de una recompensa de un millón de dólares a quienes denuncien casos de fraude en las elecciones al Congreso del próximo 3 de noviembre o en procesos anteriores, condicionado a la detención y condena de los responsables.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario detalló que el incentivo monetario se otorgará tras comprobarse el delito en las elecciones pasadas y en las próximas de mitad de mandato de 2026.

Trump, quien votó de manera anticipada en Florida, reiteró sus afirmaciones sobre un supuesto fraude en los comicios de 2020 frente al demócrata Joe Biden y en su victoria de 2016, a pesar de que no existen pruebas documentadas que alteraran los resultados oficiales.

Renovación de Senado y desconfianza ciudadana

El actual proceso electoral legislativo contempla la renovación de un tercio del Senado y los 435 escaños de la Cámara de Representantes, donde el Partido Republicano mantiene actualmente estrechas mayorías. Las proyecciones de los sondeos colocan al Partido Demócrata con amplias posibilidades de asumir el control de la Cámara Baja tras los comicios.

Frente a este escenario de renovación parlamentaria, un estudio demoscópico realizado la semana pasada por The Washington Post, ABC News e Ipsos indicó que el 70 % de los ciudadanos estadounidenses no confía en que Trump acepte los resultados electorales en caso de una derrota del Partido Republicano.