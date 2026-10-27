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Hace 36 minutos

Accidente en la Vía Expresa Sur: motociclista muere tras ser embestido por conductor que se dio a la fuga

Cerca de la zona del accidente hay dos cámaras de videovigilancia del municipio de Surco, que podrían aportar información relevante para las indagaciones.

Foto Infobae / Referencial



Esta mañana, un motociclista, identificado como Oswaldo A., murió tras ser embestido por un auto en la Vía Expresa Sur, en Surco. El suceso se registró a la altura del parque Julio C. Tello, frente a la parroquia San Roque.

Trascendió que el joven, de 20 años, estaba parado junto a su motocicleta; al parecer la estaba limpiando. Era alrededor de las 4:00 a. m. cuando fue impactado por un automóvil; el chofer no detuvo la unidad y se dio a la fuga.

CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

Hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre el suceso. Efectivos de la Comisaría de Sagitario llegaron al lugar para las investigaciones correspondientes y tratar de ubicar al responsable del mortal atropello.

Se espera la llegada del fiscal para el levantamiento del cadáver. Cerca de la zona donde ocurrió el accidente se encuentran dos cámaras de videovigilancia que podrían aportar información relevante para las indagaciones.


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