Flávio Bolsonaro habría viajado a Estados Unidos en medio de investigaciones judiciales

La situación judicial de Bolsonaro se habría complicado tras una orden para entregar sus pasaportes y la prohibición de salir de Brasil.

Tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, el senador y candidato derrotado Flávio Bolsonaro quedó bajo investigación luego de que la Justicia ordenara la entrega de sus pasaportes y le prohibiera salir del país.

Ante esta situación, Bolsonaro fugo a Estados Unidos la madrugada de este martes junto a su esposa y sus dos hijas, según informaron medios brasileños.

FUGÓ A ESTADOS UNIDOS

Según información del diario Folha de S. Paulo, el excandidato y senador llegaría en las próximas horas a Estados Unidos. La ciudad de destino sería Miami, donde reside su hermano Eduardo Bolsonaro.

Por otro lado, según CNN Brasil, uno de los motivos de este posible viaje estaría relacionado con el temor a una eventual detención, en medio de las investigaciones judiciales que se siguen en su contra.