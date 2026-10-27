Descubren que las arañas sí duermen y atraviesan una fase similar al sueño humano

Las arañas también duermen y su descanso es mucho más complejo de lo que se pensaba. Una investigación científica publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) confirmó que la araña saltarina Portia fimbriata experimenta un sueño regulado en dos fases, una de ellas sorprendentemente similar a la fase REM que presentan los seres humanos.

El estudio, liderado por las investigadoras Nadja Geiger y Daniela Rößler, de la Universidad de Bonn, en Alemania, constituye la primera confirmación de este comportamiento en dicha especie. Pese a tener un tamaño aproximado al de una moneda de un euro, este arácnido australiano posee sorprendentes capacidades cognitivas, que le permiten desarrollar estrategias de caza, aprender y resolver problemas.

¿CÓMO DESCUBRIERON QUE LAS ARAÑAS DUERMEN?

Para comprobar que las arañas experimentan un sueño auténtico y no simplemente permanecen inmóviles, los científicos colocaron varios ejemplares en pequeños recipientes de plástico y registraron su comportamiento durante varios días y noches. Las observaciones se realizaron bajo diferentes condiciones de iluminación para determinar si su descanso respondía a un ritmo circadiano, conocido como el reloj biológico.

Los resultados demostraron que Portia fimbriata presenta dos fases diferenciadas de sueño, períodos de menor respuesta a estímulos externos y una necesidad de recuperar el descanso cuando este es interrumpido. Estas características coinciden con criterios utilizados para identificar el sueño en los vertebrados y revelan que el descanso de estos arácnidos está regulado biológicamente.

¿QUÉ RELACIÓN TIENE EL SUEÑO DE LAS ARAÑAS CON EL DE LOS HUMANOS?

En los seres humanos, la fase REM se caracteriza por movimientos oculares rápidos y una intensa actividad cerebral. Los investigadores identificaron en las arañas saltarinas un estado de descanso con características similares, lo que sugiere que estos mecanismos podrían estar más extendidos en el reino animal de lo que se creía. El descubrimiento abre nuevas posibilidades para estudiar el origen evolutivo del sueño y comprender cómo organismos con sistemas nerviosos relativamente simples desarrollaron patrones complejos de descanso.