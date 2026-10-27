EE. UU.: despliegan operativo multiestatal para capturar a recluso condenado a cadena perpetua

Jacob Allen Morley, de 28 años, fue reportado como desaparecido la noche del domingo 25 de octubre, luego de vulnerar el perímetro de seguridad.

Las autoridades de Estados Unidos mantienen un operativo de búsqueda en varios estados para localizar a Jacob Allen Morley, de 28 años, un recluso condenado a cadena perpetua por asesinato en primer grado que escapó de un centro penitenciario en Tennessee.

Según la información difundida, Morley fue reportado como desaparecido la noche del domingo 25 de octubre, luego de vulnerar el perímetro de seguridad del Complejo Correccional del Noroeste, ubicado en Tiptonville. Posteriormente, habría robado una camioneta Ford F-350 blanca perteneciente a una empresa agrícola para continuar su huida.

El vehículo fue encontrado abandonado el martes en Marion, Illinois, a más de 190 kilómetros de la prisión. Sin embargo, su paradero continúa siendo desconocido. En la búsqueda participan el Departamento de Investigaciones de Tennessee, la Patrulla de Caminos estatal y el FBI. Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 2.500 dólares por información que permita localizarlo.

La fuga también generó preocupación entre los familiares de Cody Birchfield, de 34 años, víctima del homicidio por el que Morley fue condenado. Allegados al fallecido expresaron temor ante la posibilidad de que el fugitivo pueda representar un peligro para otras personas.

DETALLES DEL HECHO

El crimen ocurrió en febrero de 2022, en la ciudad de Elizabethton, Tennessee. Birchfield fue reportado como desaparecido y su cuerpo fue encontrado posteriormente dentro de una caja metálica oculta debajo de una vivienda. En 2025, Morley fue declarado culpable de asesinato en primer grado y otros delitos relacionados con el caso, y recibió una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional antes de diciembre de 2083.