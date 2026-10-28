España: al menos 30 muertos deja choque de dos trenes de alta velocidad

Al menos treinta personas perdieron la vida este miércoles 28 de octubre en un accidente ferroviario. El siniestro se produjo en el punto kilométrico 118, en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, en España.

Según informó la agencia EFE, el choque se produjo entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla, la capital regional de Andalucía, y como consecuencia del impacto dos de los vagones cayeron por un terraplén.

La portavoz regional, Esther Padilla, advirtió que la cifra de fallecidos "es posible que aumente", mientras que miembros de los bomberos continúan trabajando en la zona sin detallar cuántos heridos habrían tras el impacto.

Interrupción del servicio y medidas de emergencia

Debido al accidente, la compañía española Renfe informó a través de las redes sociales que la circulación ferroviaria se encuentra interrumpida entre las provincias de Madrid, Ciudad Real y la región sureña de Andalucía.

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades de la región de Castilla-La Mancha activaron el Plan Territorial de Emergencia. Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, suspendió su agenda para seguir al detalle la evolución de la situación tras el accidente ferroviario.