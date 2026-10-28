Donald Trump asegura que evitó una derrota de Netanyahu en las elecciones de Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles 28 de octubre que su respaldo político fue determinante para evitar una derrota contundente del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en las elecciones parlamentarias de Israel celebradas el martes. Sus declaraciones se producen mientras el partido Likud encabeza el escrutinio parcial, aunque sin alcanzar la mayoría necesaria para formar gobierno.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense compartió un mensaje en el que sostiene que su intervención cambió las perspectivas electorales de Netanyahu. Según la publicación, lo que inicialmente parecía una derrota decisiva terminó convirtiéndose en un empate inesperado e incluso en una posible victoria para el líder israelí.

Trump destaca su influencia en las elecciones de Israel

El mensaje difundido por Trump asegura que el respaldo de Washington modificó la tendencia electoral y permitió a Netanyahu recuperar terreno frente a sus adversarios. La publicación también señala que el presidente estadounidense busca favorecer los intereses de Israel, Estados Unidos y Oriente Medio. Sin embargo, el texto aparece firmado por Irving C. Schwartz, cuya identidad no fue aclarada por Trump, quien tampoco precisó si se trataba de una declaración propia o de un tercero.

Netanyahu lidera el conteo, pero no asegura el gobierno

De acuerdo con los datos de la Comisión Electoral Central de Israel, con aproximadamente el 42 % de los votos escrutados, el Likud de Netanyahu lideraba los resultados con un 21,7 % de los sufragios. En segundo lugar se ubicaba Yashar!, liderado por Gadi Eisenkot, con el 15,7 %, seguido de la alianza de partidos árabes Lista Conjunta, que alcanzaba el 9,2 %.

Pese a la ventaja del Likud, las proyecciones electorales advierten que la coalición encabezada por Netanyahu no conseguiría los 61 escaños necesarios para controlar la Knéset, el Parlamento israelí. El bloque opositor obtendría una mayor representación parlamentaria, aunque tampoco alcanzaría por sí solo la mayoría requerida. Este escenario mantiene abiertas las posibilidades de negociación entre las diferentes fuerzas políticas para definir quién encabezará el próximo gobierno de Israel.