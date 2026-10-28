Cancillería del Perú se solidariza con España tras accidente ferroviario en Toledo

Desde Torre Tagle expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas.

La mañana de este miércoles 28 de octubre se registró un trágico accidente ferroviario en Toledo, España, que dejó un saldo provisional de 68 fallecidos, según el Gobierno de Castilla-La Mancha. Ante esta tragedia, la Cancillería del Perú expresó su solidaridad con el país europeo.

Mediante un comunicado difundido por Torre Tagle, el Gobierno peruano expresó sus condolencias a quienes perdieron a sus familiares. “Extendemos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas y nuestros deseos de pronta recuperación a los heridos”, señaló.

ASISTENCIA CONSULAR PARA PERUANOS QUE PUDIERAN REQUERIRLA

Asimismo, la Cancillería informó que los consulados peruanos permanecen atentos para asistir a los compatriotas que pudieran necesitar ayuda tras el accidente. “Los Consulados Generales del Perú en Madrid y Sevilla se mantienen atentos para brindar la asistencia consular y humanitaria que corresponda a los ciudadanos peruanos que pudieran requerirla”, precisó.

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, lamentó la tragedia y anunció tres días de luto oficial en todo el territorio español, del 29 al 31 de octubre, en memoria de las víctimas.