¡Alerta en Estados Unidos! Declaran estado de emergencia tras incendio en planta nuclear

Las autoridades informaron que no se reportó contaminación fuera de las instalaciones afectadas, pero mantuvieron restricciones y medidas preventivas.

Un incendio registrado el miércoles 28 de octubre en el Laboratorio Nacional del complejo Savannah River Site (SRS), perteneciente al Departamento de Energía de Estados Unidos, activó los protocolos de emergencia en Carolina del Sur. El incidente ocurrió cerca de la localidad de Aiken, alrededor de las 17:39 horas, y movilizó a los equipos de respuesta, que lograron extinguir las llamas aproximadamente dos horas después de la alerta.

Tras controlar el fuego, las autoridades señalaron que no se había reportado contaminación fuera de las instalaciones afectadas. Sin embargo, como medida preventiva, se cerraron al tránsito las barreras de acceso al recinto y se establecieron restricciones para el tráfico ferroviario, fluvial y aéreo en las inmediaciones del complejo. Asimismo, los trabajadores de las zonas involucradas que no participaban en las labores de emergencia recibieron instrucciones de permanecer en sus lugares de trabajo.

Los responsables de Savannah River Site coordinaron las operaciones de respuesta y notificaron a las agencias gubernamentales estatales y locales correspondientes. Además, recomendaron a los residentes de las zonas cercanas mantenerse informados mediante las emisoras locales de radio y televisión para conocer las actualizaciones y seguir las indicaciones oficiales. Las medidas se mantuvieron como precaución mientras continuaban las acciones relacionadas con el incidente.

NO HAY REPORTE DE CONTAMINACIÓN

Savannah River Site es una instalación estratégica del complejo nuclear estadounidense, construida durante la década de 1950 para producir materiales destinados principalmente a armas nucleares, como tritio y plutonio-239. Actualmente, también gestiona materiales nucleares y residuos radiactivos, además de desarrollar labores de limpieza ambiental. Por la naturaleza de sus operaciones, el incendio generó una respuesta de emergencia y medidas preventivas, aunque las autoridades indicaron que no se había detectado contaminación fuera del área afectada.