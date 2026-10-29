Papa León XIV consternado por tragedia ferroviaria de España: envió pésame a familias

Mediante un telegrama, el papa León XIV envió su pésame y consuelo a los afectados por el accidente ferroviario ocurrido el miércoles en España en el que han muerto 69 personas y más de 10 terminaron con heridas de distinta consideración.

El Santo Padre, apenado al conocer la noticia del accidente ocurrido en la localidad de Urda, Toledo, que ha ocasionado víctimas y heridos, ofrece sufragios por el descanso de los difuntos, señala el telegrama que el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Parolin, dirigió al arzobispo de Toledo, Francisco Cerro.

BENDICIÓN APOSTÓLICA

Asimismo, el sumo pontífice desea un pronto restablecimiento de los heridos y que los equipos de rescate sigan con los trabajos de socorro y asistencia, e imparte a todos de corazón la confortadora bendición apostólica, finaliza el telegrama.

Hasta el momento, 69 personas murieron y decenas resultaron heridas tras el accidente registrado ayer en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, cuando, a la altura de la localidad toledana de Urda, un tren embistió a otro que estaba detenido en la vía.