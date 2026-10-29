Peruano sobrevive a tragedia ferroviaria en España: salió expulsado del vagón tras el choque

Nuestro compatriota Josimar Medina sobrevivió al choque de trenes ocurrido ayer en Toledo, España, accidente que dejó varios muertos y heridos. "Me desperté y estaba en el aire", declaró el peruano de 31 años que viajaba junto a su novia.

“Recuerdo volar por los aires y buscar a mi pareja, que también salió disparada por el aire”. Una vez que cayó al suelo, relata que miró a su alrededor y se dio cuenta de lo afortunados que habían sido él y su novia de salir con vida.

IMÁGENES MUY FUERTES

Dice que vio a muchas personas afectadas e "imágenes muy fuertes", tras recuperarse del "shock", él y su novia, la brasileña Vitoria Maia, comenzaron a ayudar a las personas a salir de los vagones. Escuchaban pedidos de auxilio de todas partes.

Josimar Medina y su novia viajaban en el séptimo vagón del tren que chocó por detrás con otro tranvía. Si hubieran estado más adelante, hoy podrían haber figurado entre las víctimas mortales del accidente. Terminaron con lesiones leves.

El peruano, natural de Chiclayo, junto a su novia, realiza un viaje de turismo por varias ciudades de España; al momento del trágico accidente se dirigían a Sevilla, informa The Guardian.