Rusia bombardea concurrida estación de trenes en Ucrania: atentado deja 14 muertos y 20 heridos

Un ataque ruso con un dron contra la estación ferroviaria de Dnipró, en el este de Ucrania, dejó al menos 14 muertos y 20 heridos; varios de ellos están graves, según un balance difundido por el gobernador regional, Oleksandr Ganzha.

El impacto alcanzó un andén donde había trenes repletos de pasajeros a punto de salir, entre ellos uno que cubría la ruta hacia Zaporiyia. Trascendió que ocho de los heridos se encontraban en estado muy grave, incluido un niño de 11 años.

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Inmediatamente, equipos de emergencia, médicos y policías acudieron al lugar para atender a las víctimas. Según testigos, dos trenes terminaron calcinados, otros con las ventanas destrozadas y había cadáveres sobre la plataforma.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, condenó el bombardeo y reclamó una respuesta contundente de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y el G7, ante este nuevo bombardeo contra una infraestructura vital y la población civil.