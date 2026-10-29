Delcy Rodríguez anuncia elecciones presidenciales en Venezuela sin precisar fecha

El Gobierno venezolano también anunció conversaciones políticas y el restablecimiento del acceso a portales informativos bloqueados.

Con el objetivo de renovar la autoridad del Ejecutivo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el país celebrará elecciones presidenciales conforme a lo establecido en la Constitución. Sin embargo, no precisó cuándo se convocará a los ciudadanos a las urnas.

La funcionaria sostuvo que el proceso electoral deberá desarrollarse con una autoridad electoral renovada y planteó la necesidad de impulsar reformas institucionales, políticas y judiciales antes de definir el cronograma.

Asimismo, Rodríguez afirmó que los comicios deben contribuir a la estabilidad política y evitar nuevos escenarios de confrontación, sin embargo aún no se conoce las fechas definitivas y las condiciones en las que se llevarán las elecciones.

PLANTEA REFORMAS ANTES DE CONVOCAR A ELECCIONES

Rodríguez aseguró que se celebrarán los procesos electorales contemplados en la Constitución venezolana. “Habrá elecciones. Todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo. Repito, la elección no debe ser un problema, ni hacernos retroceder hacia tiempos de confrontación que ya nadie quiere”, declaró.

Además, solicitó el respaldo de los sectores políticos y sociales para implementar las modificaciones planteadas por el Ejecutivo.

DIÁLOGO POLÍTICO Y CAMBIOS EN EL ACCESO A INFORMACIÓN

El Ejecutivo venezolano informó que mantiene conversaciones con representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015. Según la información proporcionada, las reuniones abordan las garantías para futuros comicios, la reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia y la gestión de recursos para atender los daños ocasionados por el sismo del 24 de junio.