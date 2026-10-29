María Corina Machado promete justicia y reparación para víctimas del chavismo

La dirigente opositora agradeció a los presos políticos, sus familiares y los defensores de derechos humanos.

María Corina Machado durante una rueda de prensa aseguró que en Venezuela habrá memoria, justicia y reparación para las víctimas del chavismo y del régimen de Nicolás Maduro.

La dirigente también subrayó que el proceso de transición democrática debe contemplar mecanismos efectivos de reparación para las personas afectadas por detenciones e investigaciones de carácter político.

MACHADO AGRADECE A LAS VÍCTIMAS Y A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

Machado destacó la resistencia de los ciudadanos venezolanos que mantuvieron la esperanza durante la crisis política. “Quiero darle las gracias a los venezolanos que resistieron, a los que nunca perdieron la confianza y la esperanza, aun en las horas más oscuras. Quiero darles las gracias a los presos políticos, a los perseguidos, a sus familiares, a los defensores de derechos humanos”, manifestó.

Asimismo, reafirmó así su compromiso con la búsqueda de verdad y reparación para las víctimas, en medio de las expectativas sobre el futuro político de Venezuela.

DESTACA EL APOYO DE ESTADOS UNIDOS

Por otro lado, también agradeció al presidente estadounidense Donald Trump, a su Gobierno y al secretario de Estado, Marco Rubio, por las acciones que contribuyeron a abrir una oportunidad para la libertad y una transición democrática en Venezuela.

“Quiero agradecer al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al Gobierno de los Estados Unidos y al secretario de Estado Marco Rubio porque, gracias a su visión y a su coraje, su acción del 3 de enero ha abierto esta compuerta a la libertad que va a permitir que Venezuela avance en una transición democrática”, señaló.