Helicóptero con seis pasajeros a bordo se estrella en una zona montañosa del norte de la India

Esta mañana, un helicóptero con seis personas a bordo se estrelló en el estado de Uttarakhand, norte de la India. La aeronave cubría la ruta entre la localidad de Badrinath y la capital regional, Dehradun.

Las autoridades confirmaron que en el helicóptero, perteneciente a la compañía Trans Bharat Aviation, viajaban cinco pasajeros y el piloto. Los fallecidos, todos hombres, ya han sido identificados.

AVANZAN LAS INVESTIGACIONES

Las autoridades confirmaron que se ha ordenado la inmovilización en tierra de toda la flota de la compañía responsable, mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del accidente.

«Recibimos la desafortunada noticia de que un helicóptero se estrelló; nuestra solidaridad con las familias de las víctimas de la tragedia», señaló el jefe de Gobierno de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami.