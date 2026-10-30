Mujer que sobrevivió a pena de muerte en EE.UU. revela que siente dolor constante

La historia de Christa Pike, una reclusa estadounidense de 50 años que sobrevivió a dos dosis de una inyección letal, ha generado conmoción y nuevos cuestionamientos sobre la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos. Este viernes 30 de octubre, exactamente un mes después de su fallida ejecución en una prisión de Tennessee, la mujer rompió su silencio y aseguró que vive con un dolor constante que afecta tanto su cuerpo como su estado emocional.



En su primer comunicado público, transmitido a través de sus abogados, Pike describió las secuelas que enfrenta desde el pasado 30 de septiembre. “No ha habido ni un solo momento desde aquella noche en el que no haya sentido dolor”, expresó. La condenada detalló que presenta molestias en los brazos, las manos y la garganta, además de dificultades para hablar. También aseguró que el sufrimiento va más allá de las lesiones físicas, pues atraviesa un profundo dolor emocional.

¿Cómo logró sobrevivir a la inyección letal?

La ejecución estaba programada para el 30 de septiembre de 2026 en la prisión de máxima seguridad Riverbend, en Nashville, Tennessee. Sin embargo, pese a recibir dos dosis de pentobarbital, el procedimiento no consiguió acabar con su vida. Pike fue trasladada de emergencia a un hospital, donde permaneció inconsciente durante varios días y sufrió complicaciones de salud, entre ellas neumonía y un coágulo sanguíneo en uno de sus brazos. La mujer había sido condenada a muerte en 1996 por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer, ocurrido un año antes.



Se reabre debate sobre la pena de muerte

Pike confesó que ingresó a la cámara de ejecución convencida de que no volvería a salir con vida. Por esa razón, explicó que nunca imaginó qué ocurriría después de aquella noche. Aunque reconoció que su estado físico mejora progresivamente, sostuvo que recuperarse no significa necesariamente estar bien. Asimismo, manifestó que intenta encontrarle sentido a su supervivencia y que algunos días le resulta especialmente difícil mantener la esperanza.

El caso ha reabierto el debate sobre los protocolos de ejecución mediante inyección letal en Estados Unidos. Tras lo ocurrido, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una investigación independiente y suspendió las ejecuciones restantes de 2026. Mientras tanto, Pike continúa bajo sentencia de muerte y sus abogados buscan que su condena sea conmutada por cadena perpetua.