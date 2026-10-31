Francia despliega 70 mil policías ante nuevas protestas y posibles disturbios

El gobierno de Francia desplegará un dispositivo de seguridad de 70 mil policías y gendarmes ante una nueva jornada de movilizaciones contra el alto costo de la vida convocada para este sábado, coincidiendo con la celebración de Halloween.

De acuerdo con el entorno del ministro del Interior, Laurent Nuñez, existe un "riesgo muy elevado" de disturbios y saqueos en todo el país, tras los actos de violencia urbana registrados el pasado 17 de octubre en manifestaciones que reunieron entre 550 mil y 800 mil personas.

Restricciones de rutas y previsión de protestas

Para esta fecha se han contabilizado 350 acciones de protesta con una concurrencia estimada de entre 350 mil y 450 mil asistentes, según indicó una fuente policial, mientras que otra fuente consultada por la agencia AFP calificó la coyuntura como un "clima preinsurreccional". Como medida preventiva, las autoridades solo autorizaron marchas alejadas de los centros urbanos; en París, la prefectura prohibió varios recorridos alternativos y aprobó un trayecto periférico situado entre la Porte de Bagnolet y la Porte de Charenton.

Protección comercial y nuevas restricciones

Frente a los llamados a saqueos en redes sociales, el Ministerio del Interior reforzó el esquema para resguardar a los establecimientos comerciales, mientras que gremios como la Alianza del Comercio expresaron su temor tras recordar que 600 de los 2.500 locales afectados en la jornada anterior siguen sin reabrir.

En paralelo, el Ayuntamiento de París movilizó a más de mil agentes municipales para retirar mobiliario urbano vulnerable a destrozos, al tiempo que se decretó un nuevo toque de queda en sectores específicos de la capital para las noches del sábado al lunes entre las 23:00 y las 06:00 horas, una restricción que ha sido replicada en distintas localidades del país.