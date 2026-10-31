Estados Unidos alerta a Rusia sobre amenaza de atentado en el museo Tsarítsino de Moscú

La Embajada de Estados Unidos en Rusia alertó este sábado a las autoridades rusas sobre una amenaza creíble de atentado con numerosas víctimas en el sur de Moscú, específicamente en la Reserva-Museo de Tsarítsino.

A través de un comunicado, la legación diplomática advirtió sobre el peligro en el recinto, donde está programado un concierto para esta noche, instando a los ciudadanos estadounidenses a evitar las instalaciones, mantenerse informados por medios locales y llevar consigo documentos de identificación y teléfonos cargados ante cualquier emergencia.

Respuesta del FSB e inspecciones en el recinto

Tras la difusión del aviso, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia confirmó la recepción de la alerta proveniente de la parte estadounidense e informó que se encuentra realizando "las acciones necesarias" y las medidas pertinentes para responder al hecho, según reportó la agencia estatal TASS. La Reserva-Museo de Tsarítsino es un espacio de más de 405 hectáreas con palacios neogóticos, bosques y estanques, considerado uno de los lugares de esparcimiento más concurridos por los habitantes de la capital rusa.

Recomendaciones de seguridad emitidas

En su comunicado, la sede diplomática recomendó a los ciudadanos prestar especial atención a su entorno y revisar minuciosamente sus planes de seguridad personal antes de desplazarse por la zona. Asimismo, el organismo internacional exhortó a seguir atentamente las actualizaciones que difundan las autoridades locales respecto a la evolución del nivel de riesgo en la zona de la reserva.

Antecedentes de alertas en la capital rusa

Esta advertencia emitida por la Embajada estadounidense en Moscú se suma a una alerta de características similares difundida en 2024. En aquella ocasión, el aviso diplomático se registró dos semanas antes del atentado terrorista perpetrado por islamistas en la sala de conciertos Crocus City Hall, hecho que dejó un saldo de 151 personas fallecidas en la capital de Rusia.