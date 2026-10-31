EE. UU.: un muerto y seis heridos deja tiroteo en una tienda de disfraces para Halloween

El suceso se registró anoche en la tienda Spirit Halloween, ubicada en el centro comercial Solano Town Center de California, EE. UU. El local se dedica a la venta de disfraces y al momento del atentado estaba repleta de clientes.

La balacera dejó un fallecido y seis heridos, de los cuales tres se encontrarían con pronóstico reservado. Las víctimas esperaban su turno para ser atendidas cuando ocurrió la balacera que duró aproximadamente cinco minutos.

GRITABA Y LLORABA

En medio del caos provocado por la balacera, el sospechoso del ataque escapó; nadie ha podido dar una descripción exacta del hombre; la policía recurrirá a las cámaras de seguridad del centro comercial para obtener más datos.

Un hombre que se encontraba en las inmediaciones de la tienda contó que su esposa compraba pelucas cuando comenzó el tiroteo; huyeron del lugar por la salida de emergencia. Según su pareja, mucha gente gritaba y lloraba.