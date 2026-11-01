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Hace 31 minutos

Fenómeno El Niño: Bolivia decreta estado de emergencia para enfrentar sequías e inundaciones

La medida permitirá destinar más recursos económicos y unidades de rescate en puntos críticos. Actualmente, seis de los nueve departamentos del país sufren por la emergencia climática.



El presidente Rodrigo Paz decretó el estado de emergencia en Bolivia para enfrentar las graves sequías e inundaciones asociadas al fenómeno El Niño, que está causando estragos en la nación altiplánica.

La medida permitirá destinar inmediatamente más recursos económicos y unidades de rescate en puntos críticos. Actualmente, seis de los nueve departamentos del país sufren por la emergencia climática

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

"Hemos hecho un trabajo enorme para preservar el medio ambiente y que el efecto para este año del superniño sea el mínimo posible", dijo el mandatario Paz Pereira en un mensaje a la nación.

"Este será un fenómeno que tendrá golpes muy duros en sequía e inundaciones y necesitamos la cooperación de todas las instituciones públicas y privadas", agregó el jefe de Estado boliviano.


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