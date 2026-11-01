Fenómeno El Niño: Bolivia decreta estado de emergencia para enfrentar sequías e inundaciones

El presidente Rodrigo Paz decretó el estado de emergencia en Bolivia para enfrentar las graves sequías e inundaciones asociadas al fenómeno El Niño, que está causando estragos en la nación altiplánica.

La medida permitirá destinar inmediatamente más recursos económicos y unidades de rescate en puntos críticos. Actualmente, seis de los nueve departamentos del país sufren por la emergencia climática

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

"Hemos hecho un trabajo enorme para preservar el medio ambiente y que el efecto para este año del superniño sea el mínimo posible", dijo el mandatario Paz Pereira en un mensaje a la nación.

"Este será un fenómeno que tendrá golpes muy duros en sequía e inundaciones y necesitamos la cooperación de todas las instituciones públicas y privadas", agregó el jefe de Estado boliviano.