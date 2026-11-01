El papa León XIV hizo un llamado este domingo a los líderes responsables de la guerra en Ucrania, para que muestren una mayor apertura al diálogo e impulsen nuevas iniciativas concretas en favor de la paz.

Durante la rezo del Ángelus ante la multitud reunida en la Plaza de San Pedro, el pontífice destacó que los recientes gestos de cooperación entre las partes enfrentadas deben servir como un antecedente para fomentar el entendimiento, encomendando a las víctimas del conflicto bélico mundial a la Virgen María.

Gestión diplomática e intervención internacional

El pronunciamiento del Santo Padre se dio tras concretrarse una operación de evacuación en Oleshky, localidad ucraniana bajo ocupación rusa, facilitada por un inusual alto el fuego humanitario. Este despliegue fue precedido por gestiones diplomáticas en las que el propio León XIV apeló al líder ruso para permitir el auxilio a la población, contando además con la participación de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, quien intervino en la negociación del acuerdo.

Asistencia a la población y expectativa

A través de esta intervención coordinada, las autoridades lograron retirar del área a cientos de personas y distribuir insumos de primera necesidad como alimentos, agua potable y medicinas a los residentes que permanecían en el lugar. Aunque las cifras finales se mantuvieron bajo estricta reserva por motivos de seguridad, la primera dama estadounidense proyectó que la cifra de ciudadanos evacuados superaría las 750 personas durante las jornadas de tregua.

Frente a la ejecución de este despliegue, el líder de la Iglesia Católica enfatizó la importancia de haber concretado el auxilio en medio de las hostilidades. El pontífice remarcó ante los fieles que la articulación entre los sectores en pugna, la cual hizo posible el traslado de los civiles y el envío de ayuda humanitaria urgente, debe marcar el inicio de un proceso de mayor flexibilidad política que derive en negociaciones permanentes para el cese del enfrentamiento militar.