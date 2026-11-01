Ecuador: muerte y destrucción dejan las intensas lluvias en las islas Galápagos

Según informó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Ecuador, una persona murió y unas 2.000 resultaron afectadas por las fuertes lluvias registradas la tarde de ayer en la isla de Santa Cruz, en el archipiélago de Galápagos.

Tras la grave situación por el fenómeno El Niño, las autoridades declararon el estado de emergencia en la isla y suspendieron los vuelos comerciales para dar prioridad al transporte de ayuda humanitaria para los damnificados.

DESBORDAMIENTO DE RÍOS

Anoche las lluvias volvieron a intensificarse, por lo que el número de afectados podría elevarse en las próximas horas. Los pobladores indicaron que las fuertes precipitaciones provocarían nuevamente el desbordamiento de ríos.

La situación llevó al Parque Nacional de Galápagos a cerrar temporalmente algunos atractivos turísticos, entre ellos la playa de Garrapatero, Las Grietas, Puntudo y el Chato, además de Puerto Chino y Baquerizo en San Cristóbal.