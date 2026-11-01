FBI acusa a Corea del Norte de robar 6.300 millones de dólares en criptomonedas a la plataforma Binance

El FBI de Estados Unidos acusó el último sábado 31 de octubre a Corea del Norte de perpetrar el robo de 6.300 millones de dólares en activos virtuales (criptomonedas) a la plataforma Binance, ocurrido alrededor el pasado jueves 29 de octubre.

Según explicó el organismo de inteligencia, se proyecta que estos fondos serán lavados posteriormente mediante su conversión a través de servicios de finanzas descentralizadas e intercambio instantáneo para avanzar hacia las siguientes fases del proceso de blanqueo.

Brecha de seguridad y congelan fondos

La brecha de seguridad fue reportada el viernes por Binance, catalogada como la plataforma de criptomonedas más grande del mundo. En un comunicado difundido en su página oficial, la compañía precisó que sus indagaciones preliminares indican que los atacantes habrían comprometido la computadora portátil de un ingeniero de operaciones para acceder a sus sistemas y ejecutar los retiros no autorizados. Ante ello, la firma suspendió temporalmente los depósitos y retiros, logrando además congelar cerca de 3.000 millones de dólares en activos tras articular acciones con socios del sector de las cadenas de bloques.

Cobertura de pérdidas y respaldo a usuarios

Pese a que la entidad aún no determina el monto definitivo de los daños ni el total de capital recuperable, Binance aseguró que asumirá la totalidad de las pérdidas financieras utilizando recursos propios y su fondo de protección al usuario, denominado SAFU.

Trayectoria y operaciones globales

Fundada en 2017 en Shanghái por el empresario Changpeng Zhao, la compañía Binance trasladó sus operaciones fuera del territorio chino a raíz de las severas restricciones impuestas durante ese año al comercio de activos digitales. Desde aquel momento, la plataforma pasó a operar a nivel internacional de forma descentralizada y sin establecer una sede corporativa única.