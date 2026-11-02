Trump reitera amenaza de dar "golpe contundente" a Irán y advierte que podría retomar los ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su amenaza de reanudar los ataques militares contra Irán y advirtió que en algún momento su gobierno podría tener que propinarle un "golpe contundente" a Teherán.

Durante un mitin político ofrecido en el estado de Iowa, previo a los comicios de medio mandato programados para el martes, el mandatario estadounidense señaló que la única razón por la que aún no ha concluido con las operaciones es porque busca "ser amable" y salvar vidas humanas en la medida de lo posible.

El gobernante indicó que su país ya ha destruido gran parte de las capacidades militares de la nación islámica, aunque especificó que todavía debe ocuparse "de uno o dos" objetivos pendientes. En la víspera, el mandatario norteamericano había sostenido que evaluaba la situación antes de decidir el cierre definitivo de las acciones bélicas contra la república islámica.

Respuesta del ejército iraní ante hostilidades

En respuesta a las advertencias de la Casa Blanca, el portavoz del ejército iraní, Mohamad Akraminia, declaró a través de la televisión estatal que si Estados Unidos reanuda las hostilidades, una eventual guerra futura podría prolongarse más que el conflicto anterior. El representante militar enfatizó que el presidente estadounidense no estaría en condiciones de dictar ni el calendario ni las condiciones para su conclusión.

Akraminia recordó que la fase más intensa de los combates se originó tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, los cuales causaron la muerte del líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jamenei. Como respuesta, Irán lanzó misiles y drones en toda la región, involucrando además a los grupos armados que respalda en el Líbano y Yemen.