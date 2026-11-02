Avión se estrella cerca de residencia de Trump en Florida: reportan nueve muertos

La aeronave cayó en una avenida del condado de Palm Beach y provocó un incendio. El secretario de Transportes confirmó la muerte de los nueve ocupantes.

Un avión privado que transportaba a nueve personas se estrelló este domingo en una avenida del condado de Palm Beach, en el estado de Florida, Estados Unidos. El impacto provocó un incendio a unos nueve kilómetros de Mar-a-Lago, residencia del presidente Donald Trump, según informó Fox News.

Tras la caída de la aeronave, se registraron llamas, una columna de humo negro y restos del avión esparcidos en el lugar. El accidente ocurrió en una zona residencial cercana a Cresthaven. Según el diario New York Post la aeronave privada de modelo Learjet 60 tenía un valor estimado de dos millones de dólares.

FAA CONFIRMA ACCIDENTE EN FLORIDA

La FAA informó que el accidente ocurrió alrededor de las 12:50 p. m. (hora local), cuando la aeronave cayó en una avenida del condado de Palm Beach.

Asimismo, precisó que el avión había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y tenía como destino el Aeropuerto de North Eleuthera, en Bahamas.

NUEVE PERSONAS FALLECIERON TRAS EL IMPACTO

La Administración Federal de Aviación confirmó que nueve personas se encontraban a bordo del avión cuando ocurrió el accidente.

Por su parte, el secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que todos los ocupantes fallecieron tras el impacto. Las autoridades deberán determinar las causas que provocaron la caída de la aeronave.