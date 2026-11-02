Después de 28 años, Karl Bushby culmina su histórica travesía a pie alrededor del mundo

El exparacaidista partió en 1998 desde Punta Arenas, Chile, con el objetivo de regresar a su hogar sin utilizar vehículos para avanzar en su ruta.

Después de 28 años y más de 50.000 kilómetros recorridos a pie, el explorador británico Karl Bushby llegó a Hull, su ciudad natal en el norte de Inglaterra, tras culminar la denominada Expedición Goliat. El exparacaidista partió en 1998 desde Punta Arenas, Chile, con el objetivo de regresar a su hogar sin utilizar vehículos para avanzar en su ruta.

La travesía comprendió 29 países y cuatro continentes, y estuvo marcada por diversos obstáculos, entre ellos cruces de fronteras, detenciones, dificultades para obtener visas y el cierre de rutas durante la pandemia de COVID-19. Bushby también atravesó el estrecho de Bering sobre el hielo y cruzó a nado el mar Caspio.

Uno de los últimos desafíos fue el Canal de la Mancha, que el aventurero nadó durante tres jornadas, acumulando cerca de 20 horas en el agua. Finalmente, llegó a suelo británico el 5 de octubre y completó su recorrido al cruzar el puente Humber y arribar a la Plaza de la Reina Victoria, donde fue recibido por autoridades y vecinos.

REENCUENTRO CON SU FAMILIA

El regreso estuvo marcado por el reencuentro con su familia, especialmente con su madre, Angela, quien lo esperaba en Hull. También volvió a encontrarse con su hijo y conoció por primera vez a su nieta de 12 años. La expedición, que inicialmente había sido proyectada para durar 12 años, se convirtió en una travesía de casi tres décadas.