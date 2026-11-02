Polvo del desierto africano modifica la presencia de bacterias en el aire de la Amazonía

El cielo de la Amazonía también recibe visitantes provenientes de otros continentes. Investigadores identificaron que las corrientes atmosféricas pueden trasladar partículas del Sahara hasta la selva brasileña, llevando consigo microorganismos que terminan mezclándose con los que habitan habitualmente en el ambiente.

El hallazgo se obtuvo a partir de un seguimiento realizado durante febrero de 2020 en una estación científica de Brasil. Los especialistas observaron que, en determinados días, el material suspendido en el aire presentaba una mayor presencia de bacterias vinculadas a ecosistemas áridos.

Una conexión invisible entre dos continentes

Este fenómeno ocurre cuando los vientos levantan partículas del suelo africano y las desplazan sobre el océano Atlántico. El recorrido puede tomar alrededor de diez días, hasta alcanzar territorios sudamericanos. De esta manera, microorganismos de regiones muy distantes pueden incorporarse temporalmente a la atmósfera amazónica.

La investigación, difundida en la revista Communications Earth & Environment, fue realizada por científicos de instituciones europeas y brasileñas. Los resultados también mostraron que, pese a la variación detectada en las bacterias, la presencia de esporas de hongos se mantuvo prácticamente sin cambios durante el periodo analizado.