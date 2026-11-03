Estadounidenses renovarán hoy el Congreso: resultados marcarán la presidencia de Donald Trump

Esta mañana, los colegios electorales en Estados Unidos abrieron sus puertas para que 250 millones de votantes renueven el Congreso; los resultados determinarán los últimos dos años de Gobierno de Donald Trump.

Trascendió que más de 57 millones de personas ya han votado por adelantado, entre el sufragio presencial anticipado o por correo. Este año participarán cerca de 250 millones, un 3 % más que en las legislativas de 2022.

VOTANTES HISPANOS

Del total de estadounidenses con derecho a voto, 39 millones de hispanos están llamados a las urnas hoy; es el segundo grupo más numeroso de Estados Unidos, por delante de los votantes afroamericanos.

Estas elecciones renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado -33 de 100 asientos-, así como dos puestos en la Cámara Alta por los estados de la Florida y Ohio.

RESULTADOS DE COMICIOS

Ambas cámaras deben aprobar las leyes y los fondos para financiar al gobierno. Por eso, quien las controle puede facilitar o frenar los planes del presidente. Los nuevos legisladores comenzarán su función el 3 de enero de 2027.

Los primeros resultados empezarán a conocerse este mismo martes por la noche, a medida que cierren los centros de votación, aun cuando en otras partes del país todavía las personas estén sufragando.

PARALIZAR PROYECTOS

La aprobación de leyes y presupuestos federales definitivamente exige el consenso de ambas cámaras, lo que concede a la oposición, si lo desea, la facultad de paralizar proyectos o forzar cambios estratégicos.

Aunque un partido domine los escaños del Capitolio, la Cámara Alta requiere de forma habitual 60 sufragios para clausurar los debates bloqueados mediante el filibusterismo (obstruccionismo parlamentario).