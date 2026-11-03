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Estadounidenses renovarán hoy el Congreso: resultados marcarán la presidencia de Donald Trump

Trascendió que, de los 250 millones de electores de este año, más de 57 millones ya han votado por adelantado, entre el sufragio presencial anticipado o por correo.

Foto La República



Esta mañana, los colegios electorales en Estados Unidos abrieron sus puertas para que 250 millones de votantes renueven el Congreso; los resultados determinarán los últimos dos años de Gobierno de Donald Trump.

Trascendió que más de 57 millones de personas ya han votado por adelantado, entre el sufragio presencial anticipado o por correo. Este año participarán cerca de 250 millones, un 3 % más que en las legislativas de 2022.

VOTANTES HISPANOS

Del total de estadounidenses con derecho a voto, 39 millones de hispanos están llamados a las urnas hoy; es el segundo grupo más numeroso de Estados Unidos, por delante de los votantes afroamericanos.

Estas elecciones renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado -33 de 100 asientos-, así como dos puestos en la Cámara Alta por los estados de la Florida y Ohio.

RESULTADOS DE COMICIOS

Ambas cámaras deben aprobar las leyes y los fondos para financiar al gobierno. Por eso, quien las controle puede facilitar o frenar los planes del presidente. Los nuevos legisladores comenzarán su función el 3 de enero de 2027.

Los primeros resultados empezarán a conocerse este mismo martes por la noche, a medida que cierren los centros de votación, aun cuando en otras partes del país todavía las personas estén sufragando.

PARALIZAR PROYECTOS

La aprobación de leyes y presupuestos federales definitivamente exige el consenso de ambas cámaras, lo que concede a la oposición, si lo desea, la facultad de paralizar proyectos o forzar cambios estratégicos.

Aunque un partido domine los escaños del Capitolio, la Cámara Alta requiere de forma habitual 60 sufragios para clausurar los debates bloqueados mediante el filibusterismo (obstruccionismo parlamentario).


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