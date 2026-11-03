Donald Trump advierte que cortará ayuda de US$ 4 mil millones a Israel: ¿a qué se debe?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes 3 de noviembre que pondrá fin a la ayuda militar y económica de aproximadamente 4 mil millones de dólares anuales que Washington entrega a Israel, a partir de finales de 2026. Durante una entrevista telefónica con Fox News, el mandatario justificó su decisión al considerar que el país gobernado por Benjamín Netanyahu cuenta con los recursos suficientes para financiar sus propias necesidades.

“Les estábamos dando 4 mil millones de dólares. Seguimos haciéndolo, pero esa ayuda se interrumpe a finales de año”, afirmó Trump. El mandatario estadounidense sostuvo que Israel es un país económicamente próspero y que ya no requiere el mismo nivel de apoyo financiero de Estados Unidos. Asimismo, precisó que la asistencia contempla tanto recursos económicos como equipamiento militar y aseguró que estaría dispuesto a mantenerla si las circunstancias lo justificaran.

Netanyahu habría propuesto suspender la ayuda de Estados Unidos a Israel

Trump reveló que la iniciativa surgió durante conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien habría planteado la posibilidad de dejar de recibir fondos estadounidenses. Según explicó, ambos alcanzaron un acuerdo sobre la suspensión de la asistencia, aunque no detalló cómo se implementará la medida ni qué mecanismos se utilizarán para modificar los compromisos vigentes. El anuncio coincide con las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, donde el financiamiento a Israel se ha convertido en uno de los temas de debate político.

¿Qué pasará con el acuerdo de ayuda militar entre Estados Unidos e Israel?

La decisión anunciada por Trump genera interrogantes sobre el futuro de la cooperación militar entre ambos países. El memorando de entendimiento firmado en 2016 establece una asistencia estadounidense de 3 mil 800 millones de dólares anuales entre 2019 y 2028, por lo que la suspensión prevista para finales de 2026 supondría un cambio en los compromisos establecidos. Hasta el momento, no se han precisado los procedimientos necesarios para concretar esta modificación ni el alcance que tendría sobre los programas de cooperación existentes.

Pese al anuncio, Trump y Netanyahu mantienen una estrecha alianza política y estratégica, aunque han mostrado diferencias respecto al conflicto con Irán y las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz. Mientras el presidente estadounidense ha expresado su preferencia por la vía diplomática, sin descartar opciones militares, el primer ministro israelí ha mantenido una postura favorable a nuevas acciones contra Teherán. Estas diferencias se producen en un escenario de tensiones regionales que también influye en las relaciones diplomáticas y de seguridad entre Washington y Tel Aviv.