España: ministro de Transportes dimite tras accidente ferroviario que dejó 69 muertos

Óscar Puente renunció al cargo y descartó postularse en las próximas elecciones generales. Su decisión se produce tras dos graves accidentes ferroviarios registrados en menos de un año.

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, anunció este martes su dimisión, luego del accidente ferroviario ocurrido la semana pasada en Urda, en el centro de España, que dejó 69 personas fallecidas y más de un centenar de heridos. Asimismo, comunicó que no será candidato en las próximas elecciones generales, en medio de los cuestionamientos por la seguridad del sistema ferroviario del país.

Durante su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, Puente reconoció que no podía continuar al frente del ministerio después de dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Con sus declaraciones, hizo referencia también al siniestro ferroviario ocurrido en enero pasado, que provocó otras 48 muertes.

El titular de Transportes señaló que tomó la decisión de renunciar desde el momento en que tuvo conocimiento del accidente registrado el miércoles anterior en Urda. En ese lugar, dos trenes de alta velocidad colisionaron, dejando un saldo de 69 fallecidos y más de cien personas heridas.

TAMPOCO POSTULARÁ

Puente cerró su intervención ante el órgano parlamentario con el anuncio de su salida del Gobierno y su decisión de apartarse de la próxima contienda electoral. Su dimisión se produce en un contexto de fuertes críticas por la seguridad ferroviaria en España, tras dos tragedias que, en conjunto, ocasionaron 117 víctimas mortales.