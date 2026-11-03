Choque de helicópteros en el Everest deja un muerto y tres heridos

El accidente ocurrió este martes 3 de noviembre, a las 8:12 de la mañana, y quedó registrado por una cámara meteorológica en vivo.

Un turista indio de 47 años murió y otras tres personas resultaron heridas luego de que dos helicópteros colisionaran cuando intentaban aterrizar en el helipuerto de Pheriche, en la región del Everest, Nepal. El accidente ocurrió este martes 3 de noviembre, a las 8:12 de la mañana, y quedó registrado por una cámara meteorológica en vivo.

Según la Autoridad de Aviación Civil de Nepal, las aeronaves, ambas del modelo Airbus AS350, se aproximaron desde direcciones opuestas y chocaron cuando se encontraban a pocos metros del suelo. La víctima fue identificada como Vasanth Kumar Balaramudu, quien viajaba en un helicóptero de la compañía Fishtail Air.

Los tres heridos fueron identificados como un pasajero y los pilotos de ambas aeronaves. Todos fueron evacuados a Katmandú para recibir atención médica. De acuerdo con las autoridades, el helipuerto se encontraba cubierto de nieve y la zona no cuenta con cobertura de la torre de control de Lukla, por lo que una posible falla de comunicación entre los pilotos sería una de las hipótesis del accidente.

INICIAN INVESTIGACIÓN

La Autoridad de Aviación Civil de Nepal inició una investigación para determinar las causas del siniestro. El accidente ocurrió durante la temporada alta de senderismo, cuando aumenta el tránsito de helicópteros en la región, utilizados principalmente para trasladar turistas y realizar evacuaciones de emergencia.