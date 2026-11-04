Papa León XIV sobre su viaje a Sudamérica: “Que fortalezca la fe y renueve la esperanza”

El sumo pontífice compartió un mensaje antes de iniciar su gira por Uruguay, Argentina y Perú.

Comenzó la cuenta regresiva para la llegada del papa León XIV a Sudamérica. Antes de partir del Vaticano, el sumo pontífice expresó su entusiasmo por visitar esta parte del mundo, donde los fieles esperan su llegada con gran expectativa.

Durante una audiencia, Robert Prevost agradeció las muestras de cariño de los países que visitará. Asimismo, expresó su deseo de que el viaje contribuya a fortalecer la fe y destacó el afecto que siente por las naciones que lo recibirán.

“El próximo viernes partiré a Sudamérica para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza y reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría. Para que el Señor bendiga esta misión en esos países que tanto quiero”, indicó.

¿CUÁNDO LLEGARÁ AL PERÚ?

La llegada del papa León XIV genera gran expectativa entre los ciudadanos, quienes cuentan los días para el 11 de noviembre, fecha en la que el sumo pontífice pisará suelo nacional. Robert Prevost permanecerá en el país hasta el 16 de noviembre. Durante su visita, recorrerá Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Pucallpa y Cusco.