¿K-dramas en crisis? industria de Corea del Sur advierte riesgo de colapso pese a su éxito mundial

Las series coreanas, conocidas mundialmente como K-dramas, atraviesan un momento crítico pese a su creciente popularidad entre millones de espectadores. Este miércoles 4 de noviembre, doce asociaciones de la industria audiovisual de Corea del Sur advirtieron que la producción nacional se encuentra en riesgo de colapso debido al incremento de los costos de rodaje, la reducción de inversiones y las dificultades económicas que enfrentan las productoras.

«La base de producción de los K-dramas está al borde del colapso», señalaron en un comunicado conjunto las organizaciones que representan a productores, guionistas, actores, directores, cadenas de televisión y técnicos. Según cifras de la Asociación Surcoreana de Productoras de Dramas, la producción nacional disminuyó cerca del 30 % entre 2022 y 2024, mientras que las tres principales cadenas de televisión abierta redujeron su oferta de 91 producciones en 2012 a solo 32 en 2023.

¿Por qué están en riesgo las producciones de K-dramas?

Las asociaciones atribuyen esta situación a la competencia de las plataformas internacionales de streaming, que ha contribuido al encarecimiento de los rodajes, así como a la menor inversión de las cadenas televisivas y las dificultades de las productoras para conservar los derechos de sus contenidos y generar ingresos posteriores. Ante este escenario, solicitaron al Gobierno surcoreano establecer como prioridad la recuperación del volumen anual de producciones y evaluar un mecanismo de financiación a mediano y largo plazo de 1 billón de wones, equivalente a 744 millones de dólares.

La preocupación también responde a los recortes presupuestarios previstos para 2027, que incluyen 4,500 millones de wones (3,35 millones de dólares) en partidas audiovisuales del Ministerio de Cultura y otros 4,400 millones de wones (3,27 millones de dólares) destinados a la promoción televisiva. A ello se suman los datos de la Agencia Surcoreana de Contenidos Creativos (KOCCA), que estimó una caída interanual del 1,3 % en la facturación audiovisual de 2025, hasta los 24,66 billones de wones, y una reducción del 4,4 % en los ingresos de las productoras independientes durante 2024.

Entre el éxito mundial y la crisis de producción

A pesar de las dificultades económicas, las series y telenovelas surcoreanas mantienen una importante presencia en el entretenimiento internacional, impulsadas por títulos como La reina de las lágrimas (2024) y Aterrizaje de emergencia en tu corazón (2019). En medio de este contraste entre popularidad y problemas financieros, las asociaciones plantearon que el Gobierno participe como impulsor de nuevas inversiones, junto con las cadenas televisivas y plataformas digitales, para fortalecer la financiación, producción, distribución y recuperación de ingresos de los contenidos surcoreanos.