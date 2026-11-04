NASA confirma el reingreso de su observatorio Swift a la atmósfera terrestre tras 22 años

El observatorio espacial Swift de la NASA reingresó a la atmósfera terrestre el miércoles 4 de noviembre, casi 22 años después de iniciar su misión científica. La Fuerza Espacial de Estados Unidos confirmó que el satélite atravesó la atmósfera a las 7:39 a. m. (hora del este), sobre la región de Sumatra Septentrional, en Indonesia.

La nave fue lanzada en noviembre de 2004 con el objetivo de investigar los estallidos de rayos gamma, considerados entre los fenómenos más energéticos del universo. Para ello, contaba con tres telescopios que le permitían observar distintos tipos de radiación y analizar eventos astronómicos.

Aunque inicialmente estaba prevista para operar durante dos años, Swift continuó recopilando información por más de dos décadas. Durante ese periodo, sus instrumentos permitieron estudiar desde agujeros negros supermasivos y explosiones de supernovas hasta llamaradas de rayos X procedentes de estrellas.

Tras su reingreso, la NASA estimó que la mayor parte de la estructura se desintegraría debido a las altas temperaturas generadas por el contacto con la atmósfera. Sin embargo, advirtió que algunos componentes podrían haber sobrevivido a la caída.