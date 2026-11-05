Falsas amenazas de bomba afectan vuelos y aeropuertos de seis países de Europa

Una nueva oleada de falsas amenazas de bomba afectó este jueves a vuelos y aeropuertos de Francia, Italia, Bélgica, Bulgaria, Polonia y Dinamarca. Los incidentes obligaron a activar protocolos de seguridad y realizar inspecciones en distintas instalaciones aeroportuarias.

Uno de los casos ocurrió con un avión que cubría la ruta entre Dublín y Roma, que fue desviado cuando sobrevolaba el espacio aéreo francés. La aeronave aterrizó en la base aérea de Évreux, ubicada a unos 100 kilómetros de París, según confirmó el gabinete del primer ministro francés, Sébastien Lecornu.

Fuentes oficiales informaron que el avión llegó sin incidentes con 151 pasajeros y seis tripulantes a bordo. Sin embargo, equipos especializados en desactivación de explosivos debían realizar las comprobaciones correspondientes para descartar cualquier riesgo.

AMENAZAS DE BOMBA OBLIGAN A INSPECCIONAR AVIONES EN EUROPA

El Servicio de Inteligencia en Rumania informó que la torre de control del Aeropuerto Internacional de Bucarest recibió una alerta sobre un avión de Wizz Air que cubría la ruta Milán-Bucarest, con 182 pasajeros y siete tripulantes.

En Praga, cuatro aviones que habían recibido amenazas de bomba aterrizaron según lo previsto. La Policía informó que no encontró objetos sospechosos en las aeronaves. Mientras tanto, en Bruselas, un avión de pasajeros de la compañía polaca LOT aterrizó sin inconvenientes tras recibir una alerta considerada sospechosa, aunque se dispusieron medidas adicionales de seguridad.

AEROPUERTOS ACTIVARON PROTOCOLOS TRAS LAS ALERTAS

En el aeropuerto Chopin de Varsovia, una de las pistas fue cerrada temporalmente luego de que un vuelo de LOT con destino a París recibiera una posible amenaza. También, el aeropuerto de Copenhague también registró una falsa alarma que motivó el despliegue de efectivos policiales y personal especializado de las Fuerzas Armadas de Dinamarca.