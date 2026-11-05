EE. UU. ofrece hasta US$ 50 millones por información sobre líderes del "Tren de Aragua"

El Departamento de Estado estadounidense elevó las recompensas por tres presuntos cabecillas de la organización criminal, señalada por delitos de narcotráfico, extorsión y terrorismo.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció un paquete de recompensas de hasta 50 millones de dólares por información que permita el arresto o la condena de tres altos mandos del Tren de Aragua, organización que la administración estadounidense considera una Organización Terrorista Extranjera.

La mayor recompensa corresponde a Yohan José Romero, conocido como ‘Yohan Petrica’, cuyo incentivo aumentó de 4 millones a 20 millones de dólares. Según las autoridades, Romero sería el actual líder de la organización y estaría vinculado con actividades de narcotráfico, minería ilegal de oro en Venezuela y homicidios.

Por su parte, la recompensa por Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias ‘Giovanni’ o ‘El Viejo’, se elevó de 5 millones a 15 millones de dólares. Las autoridades lo identifican como el segundo al mando, encargado de supervisar las operaciones del grupo en Estados Unidos, Colombia y América Central. Además, figura entre los diez fugitivos más buscados por el FBI, por su presunta participación en actos violentos, robos, extorsiones y secuestros.

El tercer incentivo, de hasta 15 millones de dólares, fue establecido para Juan Gabriel Rivas Núñez, conocido como ‘Juancho’, a quien se le atribuye la supervisión de las operaciones de la banda en Venezuela.

Acusaciones judiciales e investigaciones

Los tres sospechosos fueron acusados formalmente el 29 de julio de 2026, mediante una acusación sustitutiva presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas. El documento los señala por conspiración para proporcionar e intentar proporcionar apoyo material a una Organización Terrorista Extranjera.

En el caso de Mosquera Serrano, también se incluyen cargos por conspiración internacional para distribuir cocaína y por distribución internacional de esta sustancia. Las investigaciones fueron desarrolladas por el FBI y la DEA, con la colaboración de autoridades colombianas y estadounidenses.

El Departamento de Estado indicó que las personas con información relevante pueden comunicarse con el FBI mediante llamadas, mensajes de texto, WhatsApp o Telegram al número +1-281-787-9939, o acudir a la embajada o consulado estadounidense más cercano.

La institución aseguró que la identidad de los informantes será mantenida bajo estricta confidencialidad. Asimismo, precisó que los funcionarios y empleados gubernamentales no pueden recibir estas recompensas por información obtenida en el ejercicio de sus funciones oficiales.