Papa León XIV rumbo a Latinoamérica: emprendió viaje para visitar Uruguay, Argentina y Perú

El papa León XIV salió anoche de la ciudad de Roma para iniciar su extensa gira por Latinoamérica. Durante 11 días, el Santo Padre visitará Uruguay, Argentina y Perú, un periplo que, entre otros, buscará reforzar la fe católica.

Según su agenda, esta tarde llegará a Uruguay, donde estará hasta el 8 de noviembre. Luego, partirá a Argentina, donde permanecerá dos días, y, el 11 de noviembre, llegará a Perú, donde desarrolló parte de su vida pastoral.

JOVEN MISIONERO

El religioso, de 71 años, inicia su viaje a menos de un mes de su operación de pulmón, que fue programada con poca antelación tras el sorpresivo diagnóstico de cáncer. León XIV se ha recuperado rápidamente de la intervención.

Para Robert Prevost será el sexto viaje de su pontificado, pero sin lugar a dudas el más emotivo de todos, ya que regresa a Perú. Donde fue primero un joven misionero agustino y años después, obispo de la ciudad de Chiclayo.