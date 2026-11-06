Temblor hoy en el mundo: sismo de magnitud 6.1 se registró en Japón

El epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 157 kilómetros al este de Chōshi.

Un sismo de magnitud 6,1 se registró este viernes 6 de noviembre en Japón, de acuerdo con la información difundida por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). El movimiento telúrico generó pánico entre los ciudadanos.

Según la JMA, el temblor ocurrió a las 19:39 (hora local). Su epicentro se ubicó a 157 kilómetros al este de Chōshi y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Aunque el movimiento telúrico fue de una magnitud considerable, las autoridades locales informaron que no se registraron fallecidos ni daños materiales de consideración. Sin embargo, indicaron que podrían registrarse variaciones en el nivel del mar en el litoral japonés.

Tras el sismo frente a las costas del Pacífico, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que no existe riesgo de tsunami para el litoral peruano. Aun así, señaló que continuará con el monitoreo.

¿QUÉ HACER ANTE UN SISMO EN PERÚ?

Ante este tipo de emergencias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma y alejarse de ventanas, repisas, estantes y otros objetos que puedan desprenderse o caer.

Asimismo, aconseja evacuar de manera ordenada hacia las zonas seguras previamente identificadas. En caso de no poder abandonar el inmueble, es importante ubicarse en una zona segura interna. También recomienda contar con una mochila de emergencia equipada con artículos de primera necesidad.