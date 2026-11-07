Papa León XIV celebró su primera misa en Latinoamérica con masiva asistencia de creyentes en Uruguay

El papa León XIV celebró este sábado en la ciudad de Paysandú, en Uruguay, su primera misa en en Latinoamérica en el marco de su gira por la región. La celebración eucarística se llevó a cabo en el parque París Londres, hasta donde se movilizaron miles de peregrinos de distintas localidades hacia la urbe uruguaya de 90 mil habitantes, la cual preveía albergar al menos a 30 mil asistentes durante esta primera gran actividad del recorrido pontificio.

Tras su estancia de poco más de tres horas en Paysandú, la agenda del sumo pontífice contempla su retorno a Montevideo para visitar el barrio de Casavalle, acudir a la Universidad Católica y presidir una vigilia de oración en el estadio Centenario, recinto preparado para recibir a 60 mil personas.

Posteriormente, la gira continuará en Argentina, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y pronunciará un discurso sobre justicia social ante las autoridades de dicho país.

Actividades en Argentina y próxima llegada al Perú

El programa en suelo argentino incluye además visitas al centro Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, actividades en el Complejo Penitenciario Federal, reuniones con sectores del trabajo y oficiar liturgias en las ciudades de Córdoba y en el Santuario de Luján. Culminados estos compromisos, el pontífice emprenderá viaje hacia la ciudad de Lima el miércoles 11 de noviembre para iniciar una de las etapas centrales de su itinerario por el continente.

Esta llegada a territorio peruano representa un retorno para Robert Prevost, quien llegó al Perú en 1985 como misionero agustino y se desempeñó como obispo de Chiclayo durante ocho años antes de ser convocado al Vaticano por el papa Francisco. El viaje internacional del sumo pontífice finalizará el lunes 16 de noviembre luego de visitar una casa de acogida de ancianos en el Callao y celebrar una misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas, previo a su vuelo de regreso a Roma.