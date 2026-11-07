Choque múltiple deja 12 muertos y 15 heridos en Chile: colisionaron camión, bus y automóvil



Según primeros informes, el accidente se registró en la denominada Ruta de la Fruta, en la comuna de Santo Domingo, región de Valparaíso, Chile. Al menos 12 personas murieron y 15 resultaron heridas.

Testigos refieren que un ómnibus de pasajeros impactó frontalmente con un camión de carga, que, al despistarse por el fuerte choque, terminó colisionando con un automóvil. Se desconocen las causas del accidente.

PERITAJE DE RIGOR

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, detalló que hay dos heridos en estado de gravedad y que todos los lesionados se encuentran en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.

"Las autoridades policiales ya están haciendo el peritaje de rigor para determinar las causas de la terrible tragedia ocurrida esta mañana y que enluta a todo Valparaíso”, agregó el funcionario regional.

