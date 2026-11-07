Al menos 6 muertos y más de 10 heridos deja ataque armado en una concurrida plaza de Polonia

Según primeros informes, al menos seis personas murieron y más de 10 resultaron heridas, varias de ellas graves, tras un feroz tiroteo registrado esta tarde en una concurrida plaza de la ciudad polaca de Cracovia.

Testigos refieren que un hombre a bordo de un vehículo comenzó a disparar indiscriminadamente contra las personas que se encontraban visitando la Plaza del Mercado, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

EXTREMA DERECHA

El atacante, un polaco de 26 años, vestía ropa de estilo militar y gritaba en todo momento frases de apoyo a las “ideologías de extrema derecha". Fue abatido por los agentes policiales por resistirse violentamente al arresto.

El presidente polaco, Karol Nawrocki, afirmó estar "preocupado por las noticias sobre los sucesos" y que sus pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias. Asimismo, que el caso se investigará hasta el final.