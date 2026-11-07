Papa León XIV pide a docentes uruguayos promover una pedagogía centrada en la dignidad humana

En su segundo día de visita a Uruguay, el papa León XIV se reunió con docentes y alumnos de la Universidad Católica de Montevideo; en su mensaje señaló la importancia de adaptar los procesos de aprendizaje ante los continuos avances tecnológicos.

Asimismo, enfatizó que la labor formativa debe capacitar las nuevas generaciones para hacer frente de forma reflexiva a la sobreinformación masiva y a los constantes estímulos digitales que caracterizan de manera cotidiana a la sociedad actual.

PROCESOS METODOLÓGICOS

También recalcó la necesidad de enseñar a distinguir lo verdadero y lo justo, logrando articular las dimensiones intelectual, emocional, espiritual y ambiental dentro de los procesos metodológicos del aprendizaje cotidiano en las instituciones formativas.

En otro momento abordó la necesidad de erradicar cualquier manifestación de deshumanización o rechazo social, promoviendo ambientes académicos seguros y acogedores donde no se juzgue a las personas bajo fríos criterios de productividad.

AISLAMIENTO O EXCLUSIÓN

Además, instó a las instituciones de enseñanza a asumir el compromiso de defender el respeto por la vida humana en todas sus etapas y circunstancias, garantizando que ningún integrante de la sociedad sea sometido al aislamiento o exclusión.

Finalmente, destacó que el ejercicio de la escucha activa hacia las familias, los docentes y los diversos actores comunitarios resulta indispensable para consolidar proyectos educativos abiertos, participativos y comprometidos con los sectores vulnerables.