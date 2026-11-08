Sismo de magnitud 5.7 sacude el centro de Japón: autoridades reportan al menos 22 heridos

Según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), un temblor de magnitud 5,7 sacudió este domingo el centro del archipiélago, dejando al menos 22 heridos; también hubo interrupciones en el transporte.

El sismo se registró a la 1:04 hora local (16:04 GMT del sábado) y tuvo su epicentro en la prefectura de Shizuoka a 40 kilómetros de profundidad. Tras unos análisis, los expertos de la JMA decidieron no activar la alerta de tsunami.

ESCALA SÍSMICA

El temblor alcanzó el nivel 5 de la escala sísmica nipona (de 7 niveles y centrada en medir la agitación sobre la superficie y los potenciales daños) en algunas zonas de las prefecturas de Aichi, Nagano, Gifu y Shizuoka.

Los bomberos y el Gobierno de la prefectura de Aichi informaron que los heridos fueron atendidos en distintos nosocomios y dados de alta a las horas, pues sus lesiones no eran graves, según recoge la agencia de noticias Kyodo.