Papa León XIV: capturan a joven argentino por lanzar amenazas de muerte contra el pontífice

En un amplio operativo, un muchacho de 23 años, cuya identidad no ha sido revelada, fue detenido en Argentina por emitir amenazas de muerte contra el papa León XIV a través de las redes sociales. El caso se maneja con absoluta reserva.

La captura se produjo 24 horas después que las autoridades tomaran conocimiento de los hechos. Las amenazas comenzaron luego que el religioso llegara a Uruguay en el tramo inicial de su extensa gira por Sudamérica, informa Perú 21.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Según indicó la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) de Argentina, la detención se ejecutó a partir de la información recopilada por la policía; no se conoce la ciudad donde fue detenido el muchacho, pero fue con una orden judicial.

En un comunicado, la SIDE destacó que sus equipos mantienen labores permanentes de identificación y evaluación de eventuales riesgos que podrían ocurrir durante la visita del Santo Padre, que mañana llega a Argentina.