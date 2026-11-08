Trump considera "altamente improbable" nuevos ataques contra Irán mientras sigan las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que considera "altamente improbable" la necesidad de ordenar nuevas intervenciones militares contra Irán, siempre que progresen las negociaciones en torno al programa nuclear iraní y la eventual reapertura del estrecho de Ormuz.

Durante una entrevista concedida a la cadena estadounidense CNN, el mandatario condicionó el cese de acciones bélicas a la firma de un acuerdo definitivo, aunque advirtió que la postura de su administración dependerá directamente de los avances en la mesa de diálogo.

Pese a proyectar un escenario de negociación, el jefe de Estado subrayó que el gobierno estadounidense mantiene operativos los recursos necesarios ante cualquier eventualidad en la zona. Trump precisó que el Pentágono dispone de tres portaaeronaves en la región, completamente equipados y listos para actuar. Asimismo, sostuvo que la administración ha evaluado objetivos estratégicos en territorio iraní, incluyendo centrales eléctricas y un total de 38 puentes que podrían ser destruidos en breve tiempo, aunque aclaró que su preferencia es evitar el daño a dichas infraestructuras debido a los años que tomaría su reconstrucción.

Evaluación del estado operativo y económico iraní

En sus declaraciones a CNN, el gobernante caracterizó la situación económica de la nación islámica como devastada, atribuyéndole un registro de inflación del 301 % durante el presente año. Trump argumentó que el impacto de las recientes operaciones militares y las condiciones financieras actuales reducen la urgencia de nuevos bombardeos, indicando que las fuerzas armadas estadounidenses han afectado de manera severa las capacidades defensivas e industriales de Teherán.

De acuerdo con el balance expuesto por el presidente estadounidense, los sistemas de defensa antiaérea de Irán se encuentran casi extinguidos, mientras que las fábricas de armamento habrían quedado inoperativas en su mayoría. Trump añadió que el país persa conserva únicamente un 10 % de sus misiles y un 15 % de sus drones, panorama por el cual reiteró que las autoridades iraníes muestran disposición para alcanzar un acuerdo negociado que prevenga mayores escaladas.