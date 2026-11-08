Conmoción en México: sujetos fuertemente armados secuestran a alcalde de Río Bravo

Según primeros informes, el alcalde de la ciudad de Río Bravo, Miguel Almaraz, en el estado de Tamaulipas, México, fue secuestrado la tarde de ayer, junto a sus acompañantes, regidores y funcionarios de la comuna, por hombres armados cuando circulaban por una carretera.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México se sumó a la búsqueda y localización tras conocerse el secuestro del alcalde que se movilizaba en una camioneta junto a su equipo de trabajo; iban a supervisar una obra. El rapto ha conmocionado a la clase política.

RESPALDO DE VECINOS

Almaraz Maldonado, del opositor Partido Acción Nacional (PAN), gobierna este municipio con gran éxito; sus vecinos lo respaldan mayoritariamente según las últimas encuestas publicadas por distintos medios de comunicación. Grupos de elite colaboran en la búsqueda.

Los delincuentes no realizaron ningún disparo durante el plagio, interceptaron el vehículo; tras comprobar que uno de los pasajeros era el burgomaestre, se llevaron a todos; se desconocen los motivos del secuestro; la búsqueda es intensa en todo el estado de Tamaulipas.